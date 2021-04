Juana Repetto contestó sin filtro a una mujer que criticó a su hijo: "Nos importa un bledo su opinión"

Felizmente embarazada por segunda vez, Juana Repetto tuvo que hacerle frente a los fuertísimos comentarios que comenzó a recibir a través de sus stories de Instagram. Aunque cueste creerlo, varias mujeres se refirieron con desagradables frases al cabello y a la vestimenta de su hijito, Toribio.

"Qué desastre el pelo de ese nene. ¿Qué mierd... le dejás ponerse? ¿Calzas?", le preguntó una seguidora. Entonces, Juana respondió compartiendo la captura del fuerte mensaje y poniéndole los puntos públicamente: "Sí maestra, si se quisiera poner un vestido también lo dejo".

"Qué horror... ¿Por qué mostrás lo mucho que engordaste y de esta forma?", le consultó otra mujer. "Una vez más, una mujer... Y al parecer, madre. Así estamos, che", respondió Juana, harta de las haters.

Cuando una tercera persona tildó nuevamente de "asco" el cabello de su niño, Juana la puso un punto final a la situación haciendo un fuerte descargo. "¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte pero... ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y hacia un niño", sentenció.

Y cerró a pura ironía: "Le mandamos un besito a la señora, nos importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino".