Jorge Rial compartió un nostálgico posteo tras su separación de Romina Pereiro: "Solo mientras vos te quedes"

Tras fuertes rumores de crisis de pareja, Jorge Rial finalmente confirmó días atrás que se separó de Romina Pereiro.

Ni bien anunció su separación se vio envuelto en rumores de romance con Alejandra Quevedo, que ella negó quebrada en llanto, y él también desmintió de forma contundente.

En medio de sus fuertes cruces con Marcela Tauro, Nazarena Vélez y Amalia Granata, el conductor sorprendió con un nostálgico y romántico posteo.

A través de sus stories de Instagram, compartió la letra (en español) del tema Stand By Me, de Ben E. King, en el que una persona le pide a otra que por favor no la deje.

"Me gustó y quise compartirlo", expresó.

LE SIGNIFICATIVA LETRA DE LA CANCIÓN QUE COMPARTIÓ JORGE

La letra del tema que publicó Rial reza:

"Cuando la noche haya llegado, la tierra esté oscura y la luna sea la única luz que veamos, no, no tendré miedo...

Oh, no tendré miedo, mientras tú estés, estés conmigo (me apoyes),

Así que cariño, cariño, quédate conmigo, oh, quédate conmigo,

Oh, quédate, quédate conmigo. Quédate conmigo,

Si el cielo hacia el que levantamos la vista se derrumbara y cayese, o si la montaña se desplomase hacia el mar, yo no lloraría, no lloraría,

No, no derramaría una lágrima mientras tú estés, estés conmigo".

¿Para Romina?