Jimena Barón, reflexiva: el balance sobre su 2018 y sus deseos para 2019

A nivel profesional y personal, el año que termina marcó una bisagra en la vida de Jimena Barón (31). Entre los hitos se pueden contar que protagonizó El Potro, lo mejor del amor en cine, fue finalista del Bailando y se consolidó como cantante.

En el terreno del amor, la mamá de Morrison Osvaldo (4) tuvo un breve pero apasionado romance con Rodrigo Romero y en el último tiempo afianzó su relación con Mauro Caiazza, su partenaire en el certamen de ShowMatch. Con todo eso en mente, y con el foco del cambio de paradigma que impulsan las mujeres, Jimena Barón reflexionó sobre 2018 y expresó sus deseos para 2019 a través de un posteo en Instagram.

El texto completo:

¡WOW, MADRE SANTA! ¡Qué año! Querido 2018, ¡GRACIAS! No tengo palabras que reflejen lo agradecida y feliz que siento. Este proyecto (artístico) tan mío, tan amado fue un gran desafío. Fue mi primer apuesta como productora también y me llenó el alma de sensaciones maravillosas. La gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado del Ópera, el Ópera, la Trastienda , el premio Gardel... imposible no emocionarme cuando escribo. Me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome, yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto. Es real, GRACIAS.



Mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro. Tomémoslo como un 2018 de “despertar”, arriba, pensemos, revisemos qué estaba mal, qué estuvo mal toda la vida, qué nos lastima, qué no fue justo, qué cosas no queremos más, quién nos pisotea y no nos deja avanzar. ¿Por qué lo dejamos? ¿Lo dejamos? Ahora recibamos este 2019 de “levántate y anda” para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas... Siempre juntas. ¡AFUERA! la gente que no te deja crecer. Afuera la gente que te envidia, afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos. Afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños. Si, ahora. De grande, con hijos, sin marido o con marido, sola, da igual. Es ahora.

El tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera, esperar es solamente una justificación. SE PUEDE TODO MUJERES. TODO. Las abrazo fuerte fuerte y les propongo un 2019 de armas tomar.

¡HACELO, Mabel, dale que sos vos! Te quiero mucho y estoy acá siempre.

Nos encontraremos pues el año que viene, con música nueva, un segundo disco de armas tomar también, que dejando la humildad un minuto de lado... SI, NOS HEMOS IDO AL CARAJO CON EL NUEVO DISCO. SI SI OH SI.

#PROXIMAMENTE

No saben lo que se viene...

#ADIOSLATONTA

2019 abrochate el cinturón papá.