Jimena Barón contó por qué decidió dejar de tomar alcohol: "Se me fueron las ganas"

Hace algunos días, Jimena Barón contó desde Miami que había hecho un detox y, sorprendentemente, el cutis en vez de mejorarle le empeoró.

Acto seguido, sus seguidores de Instagram quisieron saber por qué tomó la decisión de dejar de consumir bebidas alcohólicas.

Entonces, Jimena reveló el motivo por el cual adoptó este cambio de hábito y cuáles, por ahora, están siendo los cambios que nota.

POR QUÉ JIMENA BARÓN DEJÓ DE TOMAR ALCOHOL

"No decidí. Es como que se me fueron las ganas y dije: 'Che, no tomo hace mil'", explicó la actriz y cantante a través de sus Stories de Instagram.

"Y decidí no tomar más para ver qué onda. Por ahora, tengo la piel horrenda pero sí me siendo con menos celulitis. Estoy explorando", contó Jimena.