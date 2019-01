Ivana Icardi y más filosos mensajes ¿contra Wanda Nara?: "Con razón no suelta el celular ni para..."

La guerra que mantiene Ivana Icardi (23) contra Wanda Nara (32) tuvo un nuevo capítulo, pocos instantes antes del comienzo de 2019. La hermana de Mauro Icardi ya había acusado a su cuñada de “arruinarle la imagen” a su hermano y había lanzado furiosos tweets, molesta porque en apariencia, el jugador no había llamado a su madre para Navidad. Y ahora la subcampeona de Gran Hermano volvió al ataque.

“La triunfadora y exitosa llega al país y vuelven las cuentas truchas a bardearnos. ¿Casualidad? No creo o sea, qué triste hacerte cuentas para autodefenderte, con razón no suelta el celu ni para hacer caca (puso el emoji), tiene mucho que contestar”, lanzó, enojada, sin nombrar a quien critica duramente, pero horas después de que Wanda llegue a la Argentina junto a Icardi y sus hijos.

Más tarde, Ivana comenzó a retwittear frases de Twitter sobre “personas narcicistas y psicópatas” y contraatacó. “A los que se quejan de mis tweets, no me sigan. ¡Se ahorran el leerme! Este es mi twitter y me expreso libremente”, arrancó. “‘Al tonto le mostrás la luna y te mira el dedo’. Dejense de envidia, dinero, fama y todo lo superficial, estoy hablando de una psicópata y creen que esas cosas son importantes. A ver qué harían si un familiar cae en manos de alguien así. El problema es que por desgracia es más normal que la mujer sea la víctima, pero también existen hombres víctimas”, arremetió Ivana Icardi.

