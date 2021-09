Inés Estévez hizo un contundente descargo debido a que el barbijo deja de ser obligatorio al aire libre: "Yo elijo no acatar"

Al leer la flexibilización de las normas que giran alrededor de la pandemia, Inés Estévez se mostró en contra de que ya no sea obligatorio usar el tapabocas al aire libre. Especialmente, en la vía pública.

"Yo no me saco el barbijo ni en pe... y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso", expresó, contundente, en Twitter.

En ese punto, la actriz remarcó que es muy importante seguir cuidándose lo más posible porque aunque el protocolo sea más light la pandemia sigue en pie.

"En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos a todes", sumó.

Cuando una seguidora le remarcó que cada uno es "dueño" de decidir cómo manejarse, ella estuvo de acuerdo y se despidió redoblando la apuesta.

"Claro... Cada quien es dueño. Yo decido no acatar. Besos", sentenció.

¡Clarito!