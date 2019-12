Hallan muerto al famoso actor surcoreano Cha In Ha, excantante de K-pop de 27 años

Una triste noticia sacudió al mundo de la actuación y de la música de Corea del Sur. El actor Cha In Ha, excantante de K-pop, fue hallado muerto por su representante en su departamento. Tenía 27 años y su carrera estaba en ascenso.

Todavía, no se conoció la causa de su muerte. Por eso, Fantangio, la agencia de entretenimiento que representa al actor, pidió que se respete el dolor de la famlia y, especialmente, que no se especule hasta que los peritos confirmen qué sucedió.

"Estamos devastados por tener que darles esta noticia tan desafortunada. El 3 de diciembre, el actor Cha In Ha se fue de nuestro lado. Nos duele sinceramente darles esta triste noticia a las personas que le han dado tanto amor y lo han apoyado hasta ahora. Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz", expresa el comunicado de la agencia.

El artista debutó en cine en 2017 gracias a You, Deep Inside of Me. También, protagonizó reconocidas ficciones en televisión: Degree of Love, Wok of Love, ¿Are You Human, Too? y Clean with Passion for Now, entre otras.