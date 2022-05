Gloria Carrá hizo una fuerte revelación sobre la crianza de Ángela Torres y su padre Marcelo Torres: "Jamás conté con él económicamente"

Gloria Carrá, que últimamente se muestra súper unida a su hija mayor, Ángela Torres, hizo una revelación sobre su crianza.

La actriz y cantante reveló que mantuvo a la joven sola; su papá, Marcelo Torres, no cumplió su rol como esperaba.

"Cuando fui mamá de Ángela, trabajaba mucho y era el único sostén. La única, yo sola", expresó en Detrás de escena antes de hablar con firmeza de su ex.

GLORIA CARRÁ AFIRMÓ QUE MARCELO TORRES NO APORTÓ ECONÓMICAMENTE EN LA CRIANZA DE ÁNGELA TORRES

"Al revés de lo que toda la gente cree porque dice 'Bueno, pero es hija de Torres...'... No, yo estaba separada y jamás conté con él económicamente para nada", sumó Gloria, contundente.

Y siguió: "Seguí trabajando como siempre y estando sola con una nena fue más difícil. Tengo en claro que las veces que faltaba era porque estaba trabajando y Ángela lo sabe también", sostuvo.

Antes de cerrar, reveló que le costaba mucho llegar a fin de mes.

"La cosa es cuando vos tenés que trabajar para vivir y comer. Si estás en otra situación, es distinto por más de que siempre está muy mal que el padre no aporte. En mi caso con Ángela me sentí sola y realmente estábamos solas. No pasamos hambre pero sí llegué al extremo de estar justa y de tener que pedirle plata a un amigo", sentenció.

