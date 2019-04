Florencia Peña, picante con su personaje de Moni Argento en Casados con hijos: "La odio con toda mi alma"

La visita de Florencia Peña a S.T.O., el ciclo que conducen Julián Serrano y Sofi Morandi junto a Juan Otero, el hijo de la actriz, hizo que le recuerden a Moni Argento, una de sus creaciones más famosas que hizo en Casados con hijos. Sin vueltas y con el humor que la caracteriza, la actriz se despachó sobre el personaje que todavía aparece en las repeticiones que sigue poniendo al aire Telefe.

“Los millennials solo me conocen por Moni Argento”, arrancó Florencia diciendo. “¿La odiás a Moni Argento?”, indagó la última campeona del Bailando. “La odio, pero con toda mi alma”, lanzó, entre risas. “No, me pasa es que ella es como si no fuera yo. La veo y ya no soy yo, hay alguien que cobró vida y la veo en las repeticiones y digo ‘¿quién es esta persona?’”, aseguró.

"Yo jodo con que la quiero matar porque hay un punto en el que la generación de ustedes, que no ha venido mucho al teatro, creen que lo único que yo he hecho en la vida es de Moni Argento. Peleo todo el tiempo contra mi misma, es muy raro". G-plus

“Se repite hace 12 años. Nunca había pasado que una comedia argentina se repita 12 años, es algo por lo que vamos a pasar a la historia, no puedo renegar contra eso”, argumentó, sobre su molestía. “Yo jodo con que la quiero matar porque hay un punto en el que la generación de ustedes, que no ha venido mucho al teatro, cree que lo único que yo he hecho en la vida es de Moni Argento. Peleo todo el tiempo contra mi misma, es muy raro”, reflexionó. “He llegado a competir contra mi misma. Del otro lado Moni Argento y yo haciendo un programa nuevo. Es parte de lo que me pasa”, se sinceró Florencia Peña.