El año pasado, Flor Vigna protagonizó un fuerte escándalo con Laurita Fernández al publicar una foto en Instagram de una escena romántica con Nicolás Cabré, su compañero en Mi hermano es un clon. Dicho malestar, modificó el vínculo con el actor e hizo que su tránsito por las grabaciones no fuera del todo cómodas.

Finalizadas las grabaciones, la actriz visitó Los Ángeles de la Mañana y dio detalles de su distante contacto laboral con el actor.

"Con Cabré la relación terminó muy seca, en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo". G-plus

"¿Cómo terminó la relación con Nico?", le preguntó Ángel de Brito. Y ella se sinceró: "Profesional es la palabra. Terminó muy seca en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. A mi pasa que una persona me dice en la calle 'ey, boluda, cruzá bien', y yo ya me quedo mal. Eso no me puede pasar. Tengo que aprender a limpiar".

En concatenación a los hechos, agregó: "Era mi primer protagónico, con él pasaba mi historia principal... Pero bueno, está bueno aprender a laburar así, encontrás otras herramientas. Es parte del oficio".

Sobre el brindis de fin de año y de despedida de sus compañeros de ficción, Flor contó que no se despidió de Cabré porque ese día estaban trabajando en diferentes sectores: "¿Si nos despedimos? Teníamos dos unidades, yo estaba grabando en la otra y él se fue. Pero hubo un brindis con todo el elenco... El elenco era muy copado".

Actualmente, Vigna se prepara para debutar en Una semana nada más, obra en la que comparte cartel con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, en el teatro Nacional Sancor Seguros.