Filosa reacción de Agustín Casanova tras las polémicas declaraciones de Fer Vázquez.

Ni bien Fer Vázquez, líder de Rombai, aseguró que él "creó" mediáticamente a dos de sus excompañeros, Emilia Mernes y Agustín Casanova, ambos reaccionaron con todo.

Luego de que Emilia lo tratara de "nefasto" y asegurara que hace este tipo de declaraciones para llamar la atención, Agustín se manifestó al respecto.

Muy picante, Casanova lanzó un montón de emojis llorando de la risa en Twitter. Sin nombrarlo, deslizó que se toma con humor sus declaraciones.

LAS DECLARACIONES DE FER VÁZQUEZ SOBRE EMILIA MERNES Y AGUSTÍN CASANOVA

"Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel", aseguró Fer en diálogo con El País y se desató la polémica.

Además, Vázquez agregó: "Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie".

¡Más leña al fuego!