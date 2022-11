Felipe Fort publicó por primera vez una foto íntima con su novia y revolucionó las redes

Felipe Fort, el hijo del recordado Ricardo Fort, está felizmente de novio con una joven morocha, que se llama Pri Godoy.

Enamorado, el joven posteó una foto súper sensual junto a su novia e hizo estallar las redes, ya que es la primera vez que hace eco de una imagen de alto voltaje juntos.

A ella se la puede ver en tanga y sin corpiño, mientras él la abraza de atrás, sin remera. Al mismo tiempo que Felipe la mima, tapándole el busto, ella es quien saca la postal que no pasó desapercibida en Instagram.

LA FOTO HOT DE FELIPE Y SU NOVIA HIZO ESTALLAR TWITTER

La foto de Felipe y Priscila revolucionó las redes sociales y cosechó todo tipo de comentario, entre ellos: "La historia de Felipe Fort, ¿quién pudiera?", "Odio que tenga novia y no ser yo", "No sé si quiero ser Felipe o su novia, ¡no pueden ser tan hermosos!", "Imagínense ser la novia de Felipe, un sueño", "Es el verdadero starboy", "Ya no me gusta Felipe porque ahora me gusta la novia".

QUIÉN ES PRISCILA, LA NOVIA DE FELIPE FORT

Priscila es influencer. En Instagram, reúne a más de 12 mil seguidores.

Suele compartir fragmentos de libros, imágenes de películas y clips tocando la guitarra, cantando y posando con eclécticos looks.

Aunque él prefiere no hablar hasta que el vínculo se afiance, ella le dedicó un "te amo" en una de sus fotos.

Y él le firmó un divertido comentario al verla sensual en las redes.