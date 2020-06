Fanny Mandelbaum tuvo un accidente doméstico y se fracturó la cadera: "Ya me operaron"

Un delicado accidente doméstico encendió la luz de alarma sobre la salud de Fanny Mandelbaum: la periodista se cayó en su casa, se fracturó la cadera y tuvo que ser operada en el Sanatorio Mitre.

"Fue una caída moderna", le dijo Mandelbaum a La Nación, poniéndole humor a su accidente.

"Yo soy noctámbula y me quedé en la computadora. Cuando me paré, me enganché con el cable y me caí al piso… Por suerte tengo una vecina amiga de hace años, que también es noctámbula, y ahí llamamos a la ambulancia. Me operaron el jueves ", concluyó Fanny Mandelbaum.