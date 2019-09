Eva de Dominici dijo que el hijo que espera con Eduardo Cruz nacerá en Los Ángeles: "Era lo más cómodo"

A mediados de 2018, Eva de Dominici (24) contó públicamente que su noviazgo, de dos años y medio, con Joaquín Furriel (45) había llegado a su final. Pocos meses después, la prolongada estadía de la actriz en Los Ángeles despertó el rumor de que estaba iniciando un romance con Eduardo Cruz (34), el hermano de Penélope. La versión sentimental se confirmó en octubre, luego de que salieran a la luz fotos de Eva y Eduardo a los besos.

Apostando al amor del español, De Dominici eligió dar a luz a su varoncito en Los Ángeles, ciudad estadounidense en la que vive Cruz, y fundamentó el motivo en el móvil que le dio a Intrusos.

"Edu vive acá hace mucho tiempo y yo estaba yendo y viniendo. Ahora estoy instalada acá, pero no pensamos a Los Ángeles como algo definitivo. Soy de dejarme llevar. Pero sí, lo más cómodo era tenerlo acá, porque vivimos acá. No sabemos cómo va a ser el futuro. ¿Si me imagino en España? No lo sé, tal vez. Yo en Argentina trabajo, no me fui", dijo la actriz, cursando la semana 36 de gestación y librado al azar lo que le depare el destino.