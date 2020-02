Estanislao Fernández, indignado ante la repercusión de sus dichos sobre las caracterizaciones como Dyhzy: "Híper violento"

Antes de hacerse conocido por ser el hijo del Presidente de la Nación, Estanislao Fernández ya era famoso en las redes y en el mundo del drag y el cosplay con sus caracterizaciones como Dyzhy.

Pero convertirse en drag queen y brillar en una performance no es tema sencillo. Ponerse en personaje lleva tiempo y dedicación, además de mucho maquillaje y el cuidado de un montón de cuestiones que hacen a un buen resultado. Y entre esos detalles, hay uno muy particular que Estanislao se encargó de revelar, sin filtro.

Invitado al canal del youtuberjunto a otras dos drags,, el joven no tuvo drama en compartir su experiencia cuando el anfitrión preguntó cómo hacían para esconder sus genitales a la hora de "draguearse".

"Te metés los huevos para adentro. Pero igual nosotras, dentro de todo, somos tranqui, porque hay algunas que se mandan cinta, pegamento, cosas", dijo Estanislao. Y cuando Lady Nada aclaró que ella no tenía drama porque "no tiene mucho escroto”, Dyhzy exclamó: ”¡Ay, quién pudiese! A mí se me viven escapando”.

Pero el divertido e insólito ida y vuelta no pasó inadvertido, y fue levantado de diversos portales de noticias. Al ver la repercusión de sus dichos, Estanislao protestó en Twitter. "Chicos, perdón. ¿Esto posta no les hace nada de ruido? ¿No les parece híper violento? Porque a mí sí", destacó el joven que con sus caracterizaciones se hizo un lugar en el universo drag y siempre son celebradas por sus seguidores.