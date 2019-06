El emocionante mensaje que Dalma Maradona le dedicó a su querida abuela

En este último tiempo, Dalma Mardona se alejó de su papá, Diego, pero se mostró más cerca que nunca de su hermana, Gianinna, su mamá, Claudia Villafañe, y su adorada abuela, Pochi.

A través de Twitter, la mamá de Roma compartió un tierno diálogo que tuvo la señora y que la emocionó hasta las lágrimas. "Hace una semana, le mandé a mi abuela un video de mi hija riéndose. Hoy la llamo, hablamos mil y, en un momento, me dice que todas las noches se lleva el celular a la mesita de luz y antes de dormirse lo mira", expresó. Y, emocionada, agregó: "No llore eh, sólo se me metio mi persona preferida en el ojo".

Hace una semana le mande a mi abuela un vídeo de mi hija riéndose! Hoy la llamo,hablamos mil y en un momento me dice que todas las noches se lleva el celular a la mesita de luz y antes de dormirse lo mira! ❤️ No llore eh, sólo se me metio mi persona preferida en el ojo! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 4 de junio de 2019

"Qué cosa hermosa los abuelos", le comentó Maite Peñoñori, la cronista de LAM. "Es la única que me queda", le contestó, sincera, la joven.

"Hace una semana, le mandé a mi abuela un vídeo de mi hija riéndose. Hoy la llamo, hablamos mil y, en un momento, me dice que todas las noches se lleva el celular a la mesita de luz y antes de dormirse lo mira", expresó. Y, emocionada, agregó: "No llore eh, sólo se me metio mi persona preferida en el ojo". G-plus

Según Dalma, Pochi, a la que también llama Loly, tiene una nieta preferida... ¡y es ella! En diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano, la joven dejó muy en claro que la señora la prefiere desde siempre. "Ella es todo, si bien tiene cuatro nietos yo soy la preferida... ¡lejos! Ya lo saben todos y está blanqueado", contaba.

¡Tiene coronita!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​