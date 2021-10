Conmovedora carta de Cinthia Fernández a sus gemelas por su cumple: "Tan iguales y tan distintas"

Tan nostálgica y feliz por el cumple número ocho de sus gemelas, Cinthia Fernández les dedicó a las cumpleañeras, Charis y Bella, un profundo mensajito junto a varias fotos retro y actuales que muestran los momentos más felices vividos con ellas durante estos últimos años.

"Y así crecen, tan rápido que da miedo, tan sanas y felices que me da orgullo. Mis nenas hermosas, no hay niños que que conozca cómo ustedes; tan alegre, buenas, sensibles, con esa cuota única de terremotés perfecta", expresó sobre sus nenas con Matías Defederico.

En ese punto, la panelista -que con su ex también es mamá de Francesca- aclaró que aunque físicamente sus hijas son parecidas cada una es especial en su forma de ser.

"Tan iguales y tan distintas que encastran y se complementan como mitades perfectas y mágicas. Son luz, tienen un ángel y un alma que las hace especiales en la vida de todos los que somos afortunados de transitarla con ustedes... Jamás vi nenas que sus amigos las adoren tanto, enamoran el alma de cualquiera", añadió, orgullosa.

Y se despidió remarcando que estará siempre presente en sus vidas para acompañarlas en todo lo que emprendan.

"Me da felicidad y se me cae la baba, ojalá el de arriba me deje estar hasta que esté muy arrugadita al lado de ustedes y de su maravillosa hermana. Las amo mis iguales, feliz cumple 8. Sigan siendo felices por siempre... Mamá siempre va estar acá para atajarlas", concluyó, muy amorosa.