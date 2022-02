Conmovedor posteo de Martita Fort en su cumpleaños tras la muerte de Gustavo Martínez: "No pueden estar todos"

A días de la noticia del la muerte de Gustavo Martínez que sigue generando conmoción, Martita y Felipe Fort viajaron a Los Ángeles, Estados Unidos, para celebrar sus 18 años.

En el día de su cumpleaños, tras haber festejado en familia su mayoría de edad, Martita hizo un conmovedor posteo y, a pesar de que no nombró directamente a Gustavo, sí se refirió a su ausencia física.

La hija de Ricardo Fort compartió a través de sus stories de Instagram una foto mirando hacia el horizonte a la que le sumó una profunda reflexión tras la muerte de su tutor legal.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE MARTITA FORT EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

"Feliz cumpleaños para mí", escribió Martita en la postal desde Estados Unidos.

Y agregó junto al significativo emoji de corazín: "Aunque no puedan estar todos los que me hubiesen gustado que estén".

QUÉ DIJO MARTITA FORT DE LA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

Tras la muerte de Gustavo, Martita escribió en Instagram Stories: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo".

Aún conmocionada, relató: "Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo".

"No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia".

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", reflexionó en ese momento Martita.

Y cerró expresándole su cariño: "De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.