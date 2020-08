Coco Sily reveló que Alberto Fernández lo llamó al enterarse de que tiene coronavirus: "Fue una conversación personal muy cariñosa"

Preocupado por un fuerte dolor abdominal, Coco Sily se acercó a la clínica para que le realizaran los chequeos correspondientes. Sin embargo, le dieron un diagnóstico que no esperaba: tiene coronavirus.

En diálogo con C5N, explicó que estaba muy asustado porque es fumador. "Pensaba todo el tiempo 'a ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador', porque es una enfermedad que te pone en un estado bastante susceptible", indicó.

"Pensaba todo el tiempo 'a ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador', porque es una enfermedad que te pone en un estado bastante susceptible". G-plus

Y contó que, además de haberle recibido el alta por COVID-19 (aunque tiene que cumplir con el aislamiento), su dolencia abdominal mejoró: "Me chequeaban por las dos cosas. Por suerte, lo de los divertículos con antibióticos y con calmantes se fue mejorando. Y lo del coronavirus no presentaba otros síntomas, no tuve fiebre y no tuve tos gracias a Dios. Así que me dieron el alta hoy, ya sintiéndome mejor de los divertículos”.

¿Una anécdota? Mientras estaba internado, lo llamó Alberto Fernández, después de haber dado la conferencia de prensa en la que explicó cómo está avanzando el coronavirus en la Argentina.

"Tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa". G-plus

"Tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa", contó, agradecido.

Y se refirió al exabrupto que les dedicó a quienes se manifestaron contra la reforma judicial mientras él estaba internado. "Veía en la tele unos imbéciles que estaban protestando sin barbijo, o sacándoselo, y se me ocurrió escribir en Twitter lo que sentía", cerró, reafirmando su pensamiento.