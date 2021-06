Cinthia Fernández criticó la performance de Mariana Genesio Peña en La Academia: "Floja, floja"

Además de haber dejado todo en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece) al ritmo del shufledance, Mariana Genesio Peña protagonizó un momento muy emotivo. Con ternura, reveló que quiere convertirse en madre con una amiga y eligió a Pampita como futura madrina de su hijo o hija.

Más allá de su revelación, Cinthia Fernández, siempre muy atenta a lo que sucede en la pista, opinó en Twitter sobre el desempeño de Mariana y comparó su performance con su debut en el certamen de baile.

"Cómo se nota que Mariana solo bailó bien la primera gala porque estaba con dos meses de ensayo. Es divina, me cae, mil pero floja floja", sentenció Cinthia sobre la participante, que sumó 17 puntos tras bailar Eye of the tiger de Survivor.

¡Lo dijo!