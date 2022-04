Cande Tinelli contó cómo toma las críticas hacia su físico: "No me lo tomo personal"

Tras haber comentado que le gustaría tatuarse un lunar y haberse mostrado con un radical cambio de look, Cande Tinelli habló de las críticas hacia su cuerpo que recibe cada vez que comparte una foto de sí misma en Instagram.

Compinche con sus seguidores, la hija de Marcelo Tinelli respondió a sus preguntas y aprovechó la oportunidad para contar que no le da importancia al odio que recibe en las redes sociales.

"¿Cómo hacés para manejar tus reacciones frente a la mierd... que te tiran de comentarios sobre tu estética?", le preguntaron.

Y Cande alzó su voz.

CANDE TINELLI CONTÓ CÓMO TOMA LAS CRÍTICAS HACIA SU CUERPO

"Me río bastante, no me lo tomo personal. Son ruidos. ¿Por qué voy a tomarme personal algo de una persona que ni conozco?", expresó.

"Tampoco pretendo agradarle a todo el mundo, sería inútil. Amor y odio, ambas cosas son lo mismo", sentenció, segura de sí misma.