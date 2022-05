Barby Silenzi mostró un chat con Francisco Delgado tras la versión de que intercambiaban mensajes subidos de tono: "Harta"

Al poco tiempo de que Barby Silenzi confirmara su separación del Polaco, el periodista Juan Etchegoyen dio los supuestos motivos de la ruptura y sumó al escándalo a Fransico Delgado.

Luego de afirmar que Barby se habría separado del Polaco por su mala relación con la hijita de él con Valeria Aquino, también dijo que el cantante se habría enojado por una serie de chats.

Según esta versión, el Polaco habría encontrado a Barby mandándose mensajitos muy hot, subidos de tono, con su ex, Delgado, papá de su hija mayor, Elena. Una información que Barby desmintió con todo.

EL IDA Y VUELTA DE BARBY SILENZI Y FRANCISCO DELGADO EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Enojada, Barby compartió a través de Instagram Stories una captura de un chat con Francisco, donde el ex Gran Hermano se muestra sorprendido por las versiones que lo involucran.

"¿Barby, qué onda? Qué pasó ahora que me están escribiendo por unas fotos, qué se yo... Cuánto puter... al ped... Las únicas fotos que me llegan tuyas son las de Elena, que no rompan más los huevos che", se puede leer en la captura.

"Las únicas fotos que me llegan tuyas son las de Elena, que no rompan más los huevos che". G-plus

"La gente está muy al ped... o no hay ninguna noticia, harta de que inventen pelotud...", sentenció ella, desmintiendo el rumor de que le habría mandado imágenes subidas de tono a su ex.

¡Clarito!