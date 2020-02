Andrés Calamaro y un polémico análisis del feminismo: "Mujeres victimizadas enfrentadas a unos malvados depredadores"

Siempre polémico, Andrés Calamaro volvió a lanzar una llamativa opinión a través de Twitter. Esta vez, sobre el feminismo: hizo hincapié en el movimiento de mujeres que lucha contra la violencia machista, alzando su voz y enfrentándose al sistema patriarcal.

"Creo que para muchas jóvenes el feminismo se está convirtiendo en una religión, en una visión del mundo, con un fuerte componente sentimental, casi apocalíptico, una cosmología. Ven un universo repleto de mujeres victimizadas enfrentadas a unos malvados hombres depredadores", escribió citando a una crítica, Camille Paglia.

"Tienen una visión de la historia según la cual todos los males han venido de los hombres. Ese resentimiento contra los hombres, eso que enseña el feminismo moderno, es puro veneno", agregó.

En la misma línea, citó la posición sobre el Me Too, el movimiento feminista que se gestó en Hollywood para ponerle punto final a las denuncias de acoso en la industria: "Es bueno si empodera a las mujeres para que puedan decir no y protegerse cuando les ocurra algo. Lo que no me hace ninguna gracia es esa proyección histérica según la cual la sexualidad ha quedado reducida a depredadores masculinos y víctimas femeninas. Y ahora, en la era de las redes sociales, las empresas tienen tanto miedo a la publicidad negativa… Y tienes a toda esta gente comportándose como cobardes. Alguien tiene que levantarse y decir alto y claro que esto no son tribunales de justicia".

"El crimen no se convierte en algo peor porque la víctima pertenezca a un grupo con protección especial. Eso es muy peligroso. Mi visión también es aplicable al feminismo. Me opongo a toda protección especial para las mujeres, adopte la forma que adopte", siguió.

Todavía citando a Paglia con el objetivo de exponer su pensamiento, cerró: "Las organizaciones feministas han sufrido un colapso y no entiendo a qué se debe. Las redes sociales se han erigido en los vehículos de la histeria que circula ahí fuera. Hay una ausencia total de líderes en el movimiento de las mujeres. Es trágico. Soy feminista equitativa, abogo por la igualdad de trato ante la ley. No debe haber grupos a quienes la ley otorgue privilegios especiales. Me opongo al control de las conciencias. Milito por la libertad de expresión y de conciencia".

¿Recibirá respuesta por parte de las chicas?