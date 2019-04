A mediados de agosto Alfredo Casero (56) desplegó todo su picante histrionismo en Animales Sueltos, cuando hizo su parábola del "queremos flan" que se volvió viral. De ahí en más, el artista se volvió un referente en las marchas en apoyo a Cambiemos y su opinión despertó el interés de los medios.

Elocuente y sin pelos en la lengua a la hora de hablar, Casero fue convocado a formar parte estable del ciclo de Alejandro Fantino en las noches de América, pero los mano a mano no llegaron al mes. Entonces, en una entrevista con Terapia de Noticias (lunes a viernes a las 21 por La Nación +), Alfredo explicó los motivos de su paso al costado luego de afirmar que "quiere mucho a Jorge Asis", y desconocer la razón por la que el analista político se fue del programa en simultáneo con el anuncio de su arribo: “Ellos tienen la idea de cambiar el programa, yo prefería empezar con eso, quería hacerlo. Pero tampoco creo que sea para mí el ser panelista, porque nunca en mi vida cobré por hacer esto”.

En ese momento, el conductor Diego Sehinkman le preguntó “qué salió mal” y el ex Cha cha cha se explayó: “No salió mal. Creo que es una cosa personal mía. Creo que tengo que tomar otra rienda y no estar los viernes ahí. Tengo que hablar cuando necesito hablar, cuando creo que sea necesario hablar”.

"No quiero aparecer en la arena política todos los viernes, no es por mi tampoco. Es porque el programa va a cambiar, es lo que tengo entendido. Hablé con Fantino, con quien de hecho tengo mucho cariño. Me fui yo, porque también creo que es una irresponsabilidad mía estar ahí. Es muy serio lo que está pasando y no puedo hacer el trabajo de Asís, aparte no lo quiero hacer", concluyó Alfredo Casero.

