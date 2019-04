A semanas del comienzo del Súper Bailando 2019 (la fecha prevista para la vuelta de ShowMatch es el lunes 29 de abril) en las redes sociales ya se comienza a palpitar el certamen, y los admiradores de los candidatos al título se hacen sentir.

Por eso Yanina Latorre ofició de mensajera de Lourdes Sánchez y le transmitió un reclamo. “Che, @lourdesanchezok, vas a tener que desbloquear a las fans de Federico Bal. ¡Me lo estan pidiendo! Si no, no se quién corno te va a votar”, le advirtió.

