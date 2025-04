‘Venom: El último baile’ llegó hace un tiempo a los cines y a Max para darle un cierre a la trilogía dedicada al personaje en el Universo de Spider-Man de Sony. Sin embargo, el final no deja las cosas cien por ciento claras sobre el futuro de la saga. ¿Puede haber una secuela?

Antes veamos la trama de este envío pero, antes de hacerlo, vale la pena avisar: Atención, en lo que continúa hay spoilers.

¿De qué trata ‘Venom: El último baile’?

Después de ser transportados brevemente al universo del MCU por el hechizo del Doctor Strange, Eddie y Venom regresan a su universo original, donde son acusados del aparente asesinato del detective Patrick Mulligan, lo que los obliga a huir hacia Nueva York para limpiar su nombre.

Venom vuelve a ser un personaje atrapante.

Sin saberlo, están siendo perseguidos por una Xenófaga enviada por Knull, el dios de los simbiontes. Knull busca un Codex, una entidad que se forma cuando un simbionte resucita a su anfitrión, como ocurrió cuando Venom salvó a Eddie. Este Codex podría liberar a Knull de su prisión en Klyntar.

// El final explicado de ‘Estado Eléctrico’, la película récord de Netflix con Millie Bobby Brown

Mientras tanto, el agente gubernamental Rex Strickland lidera una operación secreta en el Área 51 para capturar y estudiar simbiontes. Eddie y Venom, en su intento por escapar, se ven envueltos en una batalla que culmina en un enfrentamiento épico en la base militar, donde Venom se sacrifica para destruir el Codex y salvar el universo.

Final explicado de ‘Venom: El último baile’

‘Venom: The Last Dance’ (2024) concluye la trilogía protagonizada por Tom Hardy con un desenlace cargado de acción, sacrificio y posibles aperturas para futuras entregas.

En el clímax de la película, Eddie Brock y Venom enfrentan a Knull, el dios de los simbiontes. Para impedirlo, Venom absorbe a los xenófagos enviados por Knull y se sumerge en ácido corrosivo, sacrificándose para destruir tanto a los invasores como al Códice. Antes de morir, Venom protege a Eddie y se despide con un enigmático “adiós por ahora”, sugiriendo la posibilidad de un regreso futuro.

'Venom: El último baile' dedicada al simbionte del Universo de Spider-Man de Sony.

Tras la batalla, Eddie sobrevive y es exonerado de sus cargos. En una escena emotiva, visita la Estatua de la Libertad, un lugar que Venom siempre quiso conocer, simbolizando un nuevo inicio para Eddie y rindiendo homenaje a su compañero caído.

La película presenta dos escenas postcréditos que dejan la puerta abierta a futuras historias: Knull, desde su prisión, jura venganza y promete conquistar el universo, insinuando que su amenaza persiste. Además, en las ruinas del Área 51, una cucaracha se acerca a un frasco roto que contenía una muestra del simbionte, sugiriendo que una parte de Venom podría haber sobrevivido.

¿Qué películas conforman el Universo de Spider-Man de Sony?

El Universo de Spider-Man de Sony (Sony’s Spider-Man Universe o SSU) incluye varias películas centradas en personajes vinculados al mundo del Hombre Araña, aunque sin incluir directamente a Spider-Man en la mayoría de ellas.

// El final explicado de ‘Gladiador II’: que significa la última frase, según su director

Los filmes que conforman este universo hasta ahora son Venom (2018), Venom: Carnage Liberado (2021), Morbius (2022) y Venom: The Last Dance (2024). También se suma Madame Web (2024) y Kraven the Hunter (2024).