Netflix agregó a su catálogo la esperada serie de K-Drama, “Amor en el laboratorio”. La serie contará con un total de 12 episodios, los cuales se emitirán de manera semanal, cada sábado y domingo, hasta su final el 6 de abril de 2025. Esta comedia romántica promete cautivar a los fanáticos del género con su singular mezcla de humor, rivalidades profesionales y una historia de amor inesperada.

¿De qué trata “Amor en el laboratorio”?

“Amor en el laboratorio” se desarrolla en un instituto de investigación ubicado en un pintoresco valle montañoso, donde las papas no solo son el centro de experimentos científicos, sino también el epicentro de una historia de amor. La trama sigue a Kim Mi Gyeong, una investigadora con más de diez años de experiencia en el instituto, quien está involucrada en un proyecto secreto para crear una nueva variedad de papa. Sin embargo, su rutina se ve alterada por la llegada de So Baek Ho, el nuevo director del instituto, quien tiene la misión de implementar reformas organizacionales.

Lo que comienza como una relación marcada por tensiones y desacuerdos profesionales pronto se convierte en una inesperada historia de amor. Según Netflix, la serie presenta un contexto en el que las papas juegan un papel simbólico y central, mientras los protagonistas navegan entre la rivalidad profesional y el crecimiento de su relación amorosa.

"Amor en el Laboratorio" tiene dos capítulos disponibles en Netflix.

Reparto de “Amor en el Laboratorio”

“Amor en el laboratorio”cuenta con un elenco lleno de talento: Lee Sun Bin interpreta a Kim Mi Gyeong y Kang Tae Oh da vida a So Baek Ho. Además de los protagonistas. Lee Hak Joo interpretará a Park Gi Se, mientras que Shin Hyun Seung dará vida a Kim Hwan Gyeong. Ambos actores participaron en exitosas producciones de K-Dramas. El elenco también incluye a Kim Ga Eun como Lee Ong Ju, Kwak Ja Hyung como Ko Jeong Hae, Yoo Seung Mok como Bu Jae Jung, Woo Jeong Won como Ju Seung Hui, Nam Hyun Woo como Kwon Hui Dong, Kim Ji Ah como Jang Seul Gi y Yoon Jung Sub como Lee Chung Hyeon.

Con una trama fresca y original, personajes entrañables y una historia de amor que surge en un ambiente único, esta serie se perfila como un éxito rotundo para los fanáticos del género.