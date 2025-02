En las últimas horas, la plataforma Max reveló que la segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora de un Emmy, The Last Of Us se estrenará el domingo 13 de abril a las 23.

Esta nueva entrega, que se podrá ver en la plataforma y en los canales del servicio de cable de HBO, contará con siete episodios, que se estrenarán cada domingo, con el fin de mantener las expectativas de los fanáticos de esta serie.

Según se pudo saber, el argumento se sitúa cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada. Tras este período de paz, Joel y Ellie enfrentan las consecuencias de su pasado. Esta situación los sumerge en un conflicto personal mientras deben sobrevivir en un mundo aún más hostil e impredecible.

The last of us (Foto: cortesía Max)

Leé más:

La serie que marca la vuelta de Robert De Niro a la pantalla chica: los detalles sobre Día Cero

QUIÉNES ACTÚAN EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE APOCALÍPTICA THE LAST OF US

El elenco principal regresa con Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. Además, se incorporan nuevos actores como Kaitlyn Dever en el papel de Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse y Ariela Barer como Mel.

También se suman Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac, con Catherine O’Hara como estrella invitada.

The Last Of Us sigue siendo dirigida y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes han llevado la adaptación aclamada del icónico videojuego de Naughty Dog. Esta nueva temporada promete una mayor profundidad emocional y escenas de acción impactantes.

The last of us (Foto: IMDB)

Leé más:

Reacher: todo lo que hay que saber sobre la serie más esperada de Prime Video

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.