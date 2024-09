La espera llegó a su fin. En el marco de la celebración del Día de The Last of Us, que se conmemora cada 26 de septiembre, HBO y Max compartieron el primer adelanto completo de la segunda temporada. Esta nueva entrega tomará como inspiración la secuela del aclamado videojuego lanzado en 2020, desarrollada por Naughty Dog.

¿De qué tratará la segunda temporada de The Last of Us?

Según Neil Druckmann, creador de la saga y co-creador de la serie, los nuevos episodios continuarán profundizando en la compleja relación entre Joel (interpretado por Pedro Pascal) y Ellie (en el papel de Bella Ramsey). La historia explorará las consecuencias de proteger a quienes amamos en un mundo lleno de peligros.

El clip, que dura casi dos minutos, inicia con Joel enfrentando el peso de sus decisiones en una sesión de terapia. A medida que la voz en off se superpone con imágenes de la comunidad de Jackson, también se presentan nuevos personajes cruciales para la trama. Entre ellos se encuentran Dina (Isabela Merced), Abby (Kaitlyn Dever) y Isaac Dixon (Jeffrey Wright).

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la nueva temporada de "The Last Of Us".

“Cinco años después de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos en un mundo aún más peligroso e impredecible”, reza la sinopsis oficial.

La temporada constará de siete nuevos episodios.