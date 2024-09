Del 16 al 19 de septiembre, Netflix celebra su evento anual, Geeked Week, donde revela emocionantes detalles sobre sus producciones más esperadas. Entre los anuncios destacados, se encuentran nuevos actores para la segunda temporada de “One Piece”, el primer adelanto de “Castlevania: Nocturno”, y un nuevo clip de “The Witcher: Sirenas de las profundidades”, que promete llevar a los fans más profundo en el universo de esta exitosa franquicia.

De qué trata “The Witcher: Sirenas de las Profundidades”

The Witcher: Sirenas de las profundidades es un largometraje animado basado en la historia corta “A Little Sacrifice” de Andrzej Sapkowski. A diferencia de la primera temporada de la serie de acción real, esta película ofrece una nueva perspectiva en el mundo de Geralt de Rivia. La franquicia regresa al formato anime tras el éxito de “The Witcher: La pesadilla del lobo” lanzada en 2021..

La historia de “The Witcher: Sirenas de las profundidades” sigue a Geralt, un cazador de monstruos que es contratado para investigar una serie de ataques en un pueblo costero. En su misión, se encuentra atrapado en un antiguo conflicto entre humanos y sirenas. Para resolver el misterio y evitar que las tensiones escalen hacia una guerra total, necesitará la ayuda de amigos tanto viejos como nuevos.

Netflix confirmó que la película se estrenará el 11 de febrero de 2025, lo que ya tiene a los fanáticos emocionados por el regreso de esta fascinante franquicia.