Luego de dirigir dos trilogías basadas en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, Peter Jackson regresa a la Tierra Media con El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim aunque en este caso como productor de un animé que llegará a los cines el 12 de diciembre.

Este nuevo film cuenta con la dirección del legendario Kenji Kamiyama, responsable de algunas obras muy valoradas como Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, la serie animada basada en el manga y el film del mismo título.

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim (fotograma gentileza Warner Bros.)

La película está ubicada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas y narra el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan frente al ataque de un astuto caballero de Dunlending llamado Wulf, que quiere vengar a su padre.

Esta movida obliga al rey Helm a apostar por una audaz estrategia de buscar refugio en la antigua fortaleza del Hornburg, que luego será escenario de la Batalla del Abismo de Helm en el segundo film de la trilogía original.

DE QUÉ TRATA EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM, LA NUEVA PELÍCULA DE LA FRANQUICIA DE TOLKIEN

En medio de esta situación desesperada, la joven princesa Héra, hija de Helm, se convertirá en un faro para reunir a los Rohirrim el título y presentarle batalla al príncipe Wulf, a quien le rechazó su pedido de matrimonio, razón por la que comenzó el conflicto.

El film contará en su versión original con las voces de Brian Cox como Helm Hammerhand, el poderoso Rey de Rohan; Gaia Wise como su hija Héra; y Luke Pasqualino como Wulf. La actriz australiana Miranda Otto, vuelve a interpretar el papel de Éowyn, la doncella de Rohan, como narradora de la historia.

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim (fotograma gentileza Warner Bros.)

También integran el elenco Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna y Janine Duvitski.

