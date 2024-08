Netflix anunció que Katey Sagal y Mark Harelik se unieron al elenco de la esperada segunda temporada de la adaptación en acción real del popular manga One Piece, creado por Eiichiro Oda. Este emocionante desarrollo se ha divulgado a través de las redes sociales oficiales de Netflix.

// Exclusivo | Qué dijeron Gina Mastronicola y Manu Ramos sobre Selenkay, una aventura mítica para los jóvenes

¿Quiénes se unen al elenco del Live Action de One Piece?

Katey Sagal, conocida por sus papeles en “Sons of Anarchy” y “Married… with Children”, interpretará a la Doctora Kureha. Ella reemplaza a Jamie Lee Curtis, quien, aunque considerada para el papel, no pudo participar debido a conflictos de agenda.

Katey Sagal interpretará a la Dra. Kureha en el Live Action de One Piece

Mark Harelik, con experiencia en “The Rookie” y “Jurassic Park 3″, dará vida al Doctor Hiriluk, un personaje fundamental en la historia que combina el drama con un toque de humor.

Mark Harelik como el Dr. Hiriluk en el Live Action de One Piece

Además de Sagal y Harelik, la segunda temporada contará con nuevos miembros del reparto, incluidos .

Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn, David Dastmalchian, Werner Coetser, Brendan Murray, Clive Russell, Callum Kerr, Julia Rehwald, Rob Colletti, y Ty Keogh, los nuevos personajes del Live Action de One Piece en Netflix.

La serie se encuentra actualmente en producción en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.