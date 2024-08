Matt Damon y Casey Affleck detallan su “intensa” amistad de más de cuatro décadas en ‘The Instigators’, una producción desarrollada por la argentina Luciana Barroso, esposa del primero, que fue posible gracias a esa perdurable relación entre ambos actores estadounidenses.

La película, que se estrena este viernes en Apple TV, contiene mucha improvisación y momentos “que no se habrían podido dar si no fuese por nuestra historia en común”, agregaron.

“Mucho de nuestra relación sale en la película. Hay muchas de las mismas cosas de cómo nos relacionamos en la vida real. Era inevitable”, dijo Damon, quien es uno de los adorables y desafortunados criminales que llevan la acción principal en la cinta.

“Es divertido, pero muchas de las escenas que fuimos desarrollando sobre la marcha nacieron -en gran parte- por nuestra historia en común”, confesó.

La química entre ambos es obvia para el espectador, a pesar de que sus personajes chocan constantemente. Tanto, que el director de ’The Instigators’, Doug Lipman, declaró en el estreno que no había visto una conexión tan intensa para la pantalla desde que dirigió a Brad Pitt y Angelina Jolie en su película ‘Mr. and Mrs. Smith’ (2005).