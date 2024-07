El inicio del 2023 no le trajo muchas felicidades a Jeremy Renner (53) que sufrió un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida y que le provocó fracturas en más de 30 huesos; y ahora el actor mostró las tremendas cicatrices que le quedaron.

El actor que interpreta a Hawkeye en las películas de The Avengers y en la serie del mismo título sufrió un gravísimo accidente mientras manipulaba una máquina quitanieve en su casa de reno que casi lo aplasta por completo. El actor llegó a estar clínicamente muerto por algunos segundos.

La tapa de la revista en la que Jeremy Renner mostró sus cicatrices (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Un año y medio después, Jeremy Renner se encuentra completamente recuperado, pero decidió hacer una producción gráfica y en video para la revista Men´s health en la que mostró cómo son las cicatrices que le quedaron de aquel evento tan traumático.

El actor de Mayor of Kingstown utilizó todos los medios a su alcance para recuperar su vida en el año y medio que pasó, y así lo demostró en el video y las fotos de la producción en la que se puede ver los rastros del accidente en su espalda, hombros, abdomen y la pierna.

“Nunca antes había tenido cicatrices, probablemente eran cicatrices más emocionales y espirituales”, dijo Renner, que contó cuánto le afectó su accidente no solo en su vida profesional, sino también en el ámbito personal.

Jeremy Renner mostró las cicatrices que le quedaron por el accidente que tuvo. (Foto: gentileza Men's Health)

“Creo que soy un tipo difícil de amar. Mi familia y mi gente dejaron todo eso a un lado. Hay mucha gente que me ama y yo no tenía idea. Tuve que aprender a recibir todo este amor, y no es fácil”, explicó.

