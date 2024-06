El rapero, compositor, cantautor y actor español C. Tangana afirmó este viernes en México que producir cine le ha dado la oportunidad de explorar otras formas creativas y no encasillarse solo como músico.

“Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y una de las cosas que he intentado hacer siempre es tratar de meterme en otras disciplinas y puedo decir que ya lo he conseguido con el cine”, declaró durante su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara que inicia este viernes.

C. Tangana es uno de los invitados estelares a este festival cuya edición 39 será inaugurada con la proyección del documental estelarizado por el rapero “Esta ambición desmedida”, como parte de la delegación de la Comunidad de Madrid como invitada de honor.

La cinta dirigida por Rogelio González, Cris Trenas, Santos Bacana documenta cuatro años de la trayectoria del rapero en torno al proceso de producción del disco “El madrileño”, su cuarto álbum de estudio y el más escuchado de autores españoles, en 2021 y el reto de planear y realizar la gira posterior que el rapero realizó por España y Latinoamérica.