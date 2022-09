Wolverine reaparece en la tercera película de Deadpool: la película se estrenará en septiembre de 2024

Hugh Jackman volverá una vez más a la pantalla grande para encarnar a Wolverine, el superhéroe que interpretó durante casi dos décadas en filmes de la franquicia de X-Men, esta vez como parte del Universo Cinematográfico de los estudios en la tercera entrega de la ácida "Deadpool". Fanáticos y fanáticas de Marvel de todo el mundo celebran a través de las redes sociales la noticia de quevolverá una vez más a la pantalla grande para encarnar a, el superhéroe que interpretó durante casi dos décadas en filmes de la franquicia de X-Men, esta vez como parte del Universo Cinematográfico de los estudios

La confirmación llegó ayer por la tarde de parte del propio Ryan Reynolds , protagonista de "Deadpool" como el irreverente Wade Wilson, cuando publicó un video en el que explica a sus seguidores que no había participado en la última convención D23 de Disney -a principios de septiembre- porque su trabajo en la cinta, que estrenará el 6 de septiembre de 2024 como la primera dentro del Universo de Marvel (UCM) desde la adquisición de 20th Century Fox por parte de la casa del ratón Mickey en 2019.

Fiel a su estilo humorístico, Reynolds sigue: "Realmente tuve que buscar en mi alma para esta entrega. Su primera aparición en el UCM obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos mantenernos fieles al personaje, encontrar nuevas profundidades, motivaciones, sentidos. Fue un desafío increíble que me forzó a buscar en mi interior. Y... no tengo nada. Sí, completamente vacío por acá. Y aterrador. Pero sí tuvimos una idea", anunció.

"Ey, Hugh, ¿querés ser Wolverine una vez más?" pregunta luego, mientras Jackman pasa por detrás suyo y le responde "Sí, claro, Ryan", para dar paso al clásico de Whitney Houston "I Will Always Love You" y a una imagen del logo de Deadpool marcado por las famosísimas garras de adamantio de James Logan.

El breve clip fue suficiente para despertar emocionados e incluso eufóricos festejos del séquito de fans del mundo de Marvel alrededor del planeta, con contenidos de reacción y rápidos y esquemáticos análisis de lo que se vendrá con la participación de Jackman, preparados a una velocidad inusitada y que ya pueblan y aún surgen en YouTube, redes sociales y varios sitios especializados.