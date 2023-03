Vikingos vuelve a History a 10 años de su estreno original

Pasaron ya 10 años del estreno original de Vikingos (Vikings) y este lunes 6 de marzo, la señal History 2 pondrá al aire nuevamente esta producción creada por Michael Hirst que relata la historia del rey nórdico Ragnar Lothbrok y sus descendientes.

Los 89 episodios que componen las seis temporadas de Vikingos se podrán ver de lunes a viernes a las 23 por su casa madre, la señal insignia en materia de documentales y hechos históricos.

En un comienzo, esta producción, ganadora del premio Emmy en 2020 por sus efectos visuales, iba a ser una miniserie de solo nueve capítulos. Pero el éxito conseguido alrededor de todo el mundo la llevó a hacer 80 capítulos más, la mitad de ellos centrados en los descendientes de Lothbrok.

VIKINGOS REGRESA A HISTORY A 10 AÑOS DE SU ESTRENO MUNDIAL

La serie original de History fue creada y dirigida por el guionista de filmes como Elizabeth (1998), Elizabeth, la edad de oro (2007) y la serie The Tudors, y narra la historia de guerreros, comerciantes y exploradores nórdicos del siglo VIII, y retrata la vida en la Edad Media a través de los ojos de la sociedad vikinga.

La serie contó con un trabajo especial que consistió en emplear lenguas muertas "resucitadas" como el nórdico antiguo, latín, francés medieval e inglés antiguo.

El actor australiano Travis Fimmel, quien encarnó al implacable e intrépido Ragnar Lothbrok durante las primeras cuatro temporadas (45 episodios), luego de Vikingos interpretó a Marcus en la serie de HBO Max Raised by Wolves entre 2020 y 2022 y en la actualidad aparece en la serie de TV Black Snow, en la piel de James Cormack. Además, es la figura principal de One Way, el filme del director Andrew Baird.

VIKINGOS TUVO UN EVENTO ESPECIAL PARA LA PRENSA CON LA PRESENCIA DE TODAS SUS ESTRELLAS