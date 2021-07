Tobey Maguire, uno de los icónicos "Spider-Man", volverá a la actuación después de siete años

El actor trabajó como productor en otras cintas, como la comedia dramática de 2019 "La carrera de Brittany", el drama "The Best of Enemies" y la reciente y aclamada "Nadie", con Bob Odenkirk.

Tobey Maguire, uno de los icónicos Spider-Man, volverá a la actuación después de siete años