Stranger Things y The Last of Us, afectadas por la huelga de guionistas en Hollywood

"Cobra Kai" o "The Last of Us", frenaron sus producciones. Desde que la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) comenzó el pasado 2 de mayo, prestigiosas series como "Stranger Things" , frenaron sus producciones.

Después de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para un nuevo convenio colectivo, la WGA llamó a sus más de 10.000 miembros a un paro indefinido y un día después

del vencimiento del contrato anterior, los escritores paralizaron la industria y casi de inmediato comenzaron a hacerse visibles las primeras repercusiones.

Programas nocturnos de entrevistas como "The Tonight Show starring Jimmy Fallon", "Late Night with Seth Meyers", "The Late Show", "Jimmy Kimmel Live!", e incluso "Saturday Night Live", pararon la realización de nuevos capítulos.

Y poco a poco ha ido en aumento el número de series de grandes estudios de la AMPTP como Netflix, Disney, FX, HBO, Paramount, entre otros, que han tenido que frenar la producción de sus nuevas temporadas a causa de la huelga.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, escritores y creadores de la popular serie "Stranger Things" emitieron un comunicado en el que decían que no continuarían con la serie de Netflix hasta que no estuviera solucionado el conflicto entre la AMPTP y el WGA.