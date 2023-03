Premios Oscar 2023: Lenny Kravitz cantó en In Memoriam con una emotiva performance de Calling all Angels

lunes la Academia de Hollywood, en un comunicado. El músico estadounidense Lenny Kravitz se presentó en los Premios Oscar 2023 dentro del segmento "In Memoriam" , un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior, tal como había anunciado el pasado

El artista ganador de cuatro Grammy apareció así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista. Lenny musicalizó In Memoriam este año con la canción Calling all angels, tocando el piano.

Kravitz se unió al selecto de grupo de cantantes, liderado por Rihanna, que ambientan musicalmente la 95ª entrega de los Oscar.

Escritor, productor y multi-instrumentista, Kravitz trascendió géneros a lo largo de más de tres décadas de carrera musical con la grabación de once álbumes de estudio y más de cuarenta millones de copias vendidas internacionalmente.

LA RED CARPET DE LOS PREMIOS OSCAR, TEÑIDA DE CHAMPAGNE ESTE AÑO