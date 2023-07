Pedro Pascal fue nominado a los Emmy a mejor actor en serie de drama

La Academia de la Televisión de EE.UU. nominó este miércoles al chileno Pedro Pascal ("The Last of Us") en la categoría de mejor actor en serie de drama para la 75 edición de los Emmy, hasta el momento prevista para el 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Pascal competirá con Kieran Culkin ("Succession"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Brian Cox ("Succession"), Jeremy Strong ("Succession") y Jeff Bridges ("The Old Man").

Entre los finalistas para este apartado no figuraba un intérprete latino desde que Jimmy Smits fuera seleccionado gracias a su papel de Bobby Simone en "NYPD Blue" ("Policía de Nueva York") en 1999.