Yorley del Carmen Villalobos Barrios, conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es una actriz y modelo colombiana. Tiene 39 años, es oriunda de Barranquilla y hoy el público la disfruta en Hasta que la plata nos separe, el éxito de Netflix.

Carmen, además es conocida por sus papeles en Sin senos no hay paraíso y Café con aroma de mujer, entre otros grandes hits.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

Foto: Twitter

A lo largo de su vida, Carmen mantuvo romances con reconocidos hombres del mundo del espectáculo y hasta se casó 4 veces. Repasamos cuáles fueron todas sus parejas.

CUÁLES FUERON TODAS LAS PAREJAS DE CARMEN VILLALOBOS

En una reciente entrevista, Carmen Villalobos confesó que “yo en el amor, me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”.

CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en 2007 mientras grababan Nadie es eterno en el mundo. Un año después, su relación fluyó pero por compromisos laborales, tuvieron que separarse.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

“Cada quien por su lado, me parecía un tipo guapísimo, yo le parecía guapísima y todo, pero nada. Digamos que todo vino más adelante”, dijo la actriz en una entrevista. Villalobos hizo después Sin senos no hay paraíso y, al terminar, en 2008, es cuando vuelve a reencontrarse con Caicedo y el amor les fue inevitable.

Luego, la pareja fue elegida para protagonizar la telenovela Niños ricos, pobres padres, en 2009 en donde allí compartieron una etapa como novios y colegas a la vez.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

Se casaron en Cartagena en 2019 pero ante la sorpresa de sus fans, Villalobos confesó que se casó cuatro veces con Caicedo. En su cuenta de Instagram, la actriz contó que “gracias, Dios, por este primer año tan maravilloso de casados. ¡Te volvería a elegir mil veces, mi amor! Sebas y yo nos casamos 4 veces. Ya después les contaremos toda la historia”.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

En su aniversario, Carmen escribió que “felices 13 años, mi amor. Que nos sigamos bailando y disfrutando de este viaje juntos. Te amo con toda mi alma”, en la que compartió un video en Instagram con los momentos en que disfrutaron juntos”.

Pero en julio de 2022, la pareja de actores anunció su separación tras 12 años de noviazgo y tres de matrimonio. Villalobos reveló que “Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de 13 años de relación. Es mejor decir adiós, desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó”.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

Sus fans quieren saber los motivos de la separación y Caicedo fue el encargado de desmentir que hubo una tercera en discordia. El actor aseguró que “nunca fue por una tercera persona, ni mucho menos porque yo sea gay, simplemente como también ella lo expresó la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor”.

CARMEN VILLALOBOS Y WILLIAM LEVY

Antes de divorciarse de Caicedo, a Carmen Villalobos se la relacionó con William Levy, su compañero en la serie Café con aroma de mujer. Por su buena onda, los fans especulan con una relación pero ambos confesaron que son muy buenos amigos y colegas.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

Sus fanáticos mencionaron que el cubano y la colombiana harían una buena pareja más allá de la ficción. Ante esto, Carmen se pronunció al respecto en donde manifestó que “yo a William lo adoro, él tiene una energía muy chévere, es pura sabrosura. Él tiene eso que tenemos los costeños”.

RUMORES DE ROMANCE ENTRE CARMEN VILLALOBOS Y HORACIO PANCHERI

Luego de su separación de Sebastián Caicedo, se especula que la actriz colombiana podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor con Horacio Pancheri, actor de El Juego de las Llaves.

Hasta que la plata nos separe: cuáles fueron las parejas de Carmen Villalobos en la vida real

Según comentaron en los medios colombianos, la química entre Villalobos y Pancheri se habría dado durante el reality de Telemundo Top Chef VIP en el que la modelo es la presentadora y él es un participante que está poniendo a prueba su habilidad en la cocina.

En el programa aseguraron que ambos actores acudieron juntos a una fiesta, en donde se vieron muy juntos y cariñosos y que posteriormente salieron juntos sin que nadie supiera a dónde se fueron.