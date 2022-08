Estas son las películas que representarán a la Argentina en el Festival de San Sebastián

"Amigas en un camino de campo", de Santiago Loza; "Trenque Lauquen" de Laura Citarella; y "Diarios", de Andrés Di Tella, son las películas argentinas que participarán en la sección Zabaltegi-Tabakalera de la 70ma. edición del , de Santiago Loza;de Laura Citarella; y, de Andrés Di Tella, son las películas argentinas que participarán en la sección Zabaltegi-Tabakalera de la 70ma. edición del Festival de San Sebastián , que se desarrollará en esa ciudad española entre el 16 y el 24 de septiembre.

Luego de presentar distintos proyectos en Cine en Construcción, en el Foro de Coproducción y participar en Horizontes Latinos, el argentino Loza (Córdoba, 1971) regresará a San Sebastián con "Amigas en un camino de campo", una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y la ausencia.

Por su parte Citarella presentará "Trenque Lauquen", que participó en la sección Orizzonti del Festival de Venecia, que tiene como punto de partida la misteriosa desaparición de una mujer en un pequeño pueblo.

Por último, en cuanto a la participación argentina en Zabaltegi-Tabakalera, Di Tella regresa a la sección -en la que ya presentó "327 cuadernos" y "Ficción privada"- con "Diarios", una serie de piezas breves estrenadas en la última edición del festival Bafici.

Zabaltegi-Tabakalera es el apartado más competitivo del festival vasco, en donde se programan los filmes del mundo con miradas regidas por el riesgo y la originalidad.

Además de las argentinas, hasta el momento se anunció la participación del surcoreano Lee Changdong ("Heartbeat"); la austríaca Ruth Beckermann ("Mutzenbacher"); el británico Peter Strickland ("Blank Narcissus- Passion Of The Swamp"); y los japoneses Takayuki Fukata ("Naname no Rouka") y Erik Shirai ("Nowhere to go but Everywhere"), entre otros.

De esta manera y de acuerdo a los anuncios previos, además de las tres nacionales mencionadas, la Argentina tendrá una nutrida presencia en San Sebastián, con producciones en casi todas las secciones del certamen español.

"Pornomelancolía", de Manuel Abramovich, y "El suplente", de Diego Lerman, competirán por la Concha de Oro en la sección Oficial; mientras que "Sublime" de Mariano Biasin en la sección Horizontes Latinos