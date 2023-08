El reciente lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things disparó las reproducciones de "Running Up That Hill (A Deal with God)", de Kate Bush. De esta forma "revivió" un clásico de la década de los '80.

Según las estadísticas que compartió Spotify, el lunes 30 de mayo hubo un aumento de más del 8700% en cuanto a las escuchas del tema.

En Estados Unidos, país donde se grabó la serie, hubo un crecimiento de más del 9900 % en las reproducciones.

Este crecimiento exponencial hizo que muchas personas repasaran o escucharan por primera vez el catálogo de Kate Bush, la compositora del tema. Según las estadísticas el aumento de reproducciones fue del 1600%.

La cuarta temporada de Stranger Things marcó furor en todo el mundo y la música se vio claramente beneficiada.