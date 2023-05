Breaking Bad cumplió 15 años y su creador explicó por qué no debe tener una continuación: "Tengo miedo"

Este lunes 29 de mayo a las 22 la señal A&E reestrena Breaking Bad en el cable a 15 años de su primera emisión y Vince Gilligan protagonizó un evento virtual con la prensa mundial en la que hizo un importante repaso por la producción que lo lanzó a la fama como showrunner.

“A los futuros fans, espero que haya futuros fans, fans que no lo son aún o gente que aún no haya visto Breaking Bad. Es mi gran deseo para ustedes que lo disfruten y que les guste. De nuevo, no es un espectáculo para niños. Y no presentamos a Walter White como un héroe. En muchos sentidos, no es una buena persona”, adelantó Gilligan sobre el reestreno.

“Pero espero que lo encuentres interesante y que veas Breaking Bad en A&E y lo disfrutes. Y los fans, gracias por permitir que todo esto suceda. Han cambiado mi vida, la de Bryan Cranston, Aaron Paul y Bob Odenkirk, de todos nosotros. Nos han hecho muy felices de que les guste nuestro trabajo”, agregó.

VINCE GILLIGAN EXPLICÓ POR QUÉ BREAKING BAD NO DEBE TENER UNA SECUELA

En el evento, Gilligan explicó que el éxito de Breaking Bad se debió a factores que no estaban bajo su control. “Tuvimos actores maravillosos y era el momento adecuado. Y era el tipo correcto de cosas. Y era un poco diferente de lo que había a su alrededor. (…) Ojalá supiera cómo repetirlo. Siento que es hora de hacer algo diferente a Breaking Bad y Better Call Saul (…) porque quiero ver si puedo hacerlo de nuevo”, dijo.

Respecto a una posible secuela de Breaking Bad, dejando de lado el telefilm El camino (2019), Gilligan consideró que está tan orgulloso del final que no quiere arruinarlo. “No es que no quiera volver a Breaking Bad. Es que tengo miedo porque no quiero estropear los recuerdos de la serie de la gente”, explicó, y reconoció que “se arriesgó mucho con Better Call Saul".

“La gente parece estar contenta con el final. No nos quedamos más allá de nuestra bienvenida. Ya sabes cómo es si eres un invitado en una fiesta y te quedas hasta demasiado tarde y todos miran su reloj pensando ‘Oh, desearía que te fueras’. No hicimos eso. No nos quedamos más allá de nuestra bienvenida”, agregó.

VINCE GILLIGAN HABLÓ RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE BREAKING BAD

A la hora de elegir el mejor episodio de Breaking Bad, Gilligan resaltó que tiene una gran dificultad para pensar en uno que no sea Better Call Saul, porque le “encantó el comienzo de mi relación con Bob Odenkirk”. El showrunner destacó también Ozymandias, el antepenúltimo episodio de la serie dirigido por Rian Johnson (Entre navajas y secretos) y escrito por Moira Wally Beckett.

Gilligan también consideró que el personaje que más dificultades le dio en Breaking Bad fue del de Skyler White (Anna Gunn), la esposa del protagonista. “Fue muy difícil escribir para ella, porque el personaje y la actriz son tan inteligentes. Lo que nos costó mucho tiempo fue averiguar ¿cuánto tiempo puede estar Skyler en la oscuridad acerca de lo que hace su marido? ¿Cuánto tiempo puede permanecer inconsciente de lo que hace su esposo? Y eso, porque pensamos para nosotros mismos, si ella descubre la verdad, el espectáculo ha terminado. ¿No es así? Y luego nos dimos cuenta, sí. Pero ya sabes, ella es tan inteligente, no puede ser tonta sobre esto. Ella tiene que darse cuenta de que algo está pasando. Ella es intuitiva. Y finalmente dijimos, al diablo con eso, tenemos que hacer que ella lo descubra”, resaltó.

Vince señaló también que estuvo a punto de deshacerse del personaje de Jesse Pinkman (Aaron Paul) en el episodio piloto, pero cambió de idea al ver al actor. “Lo amamos tanto después del primer episodio que nos dijimos, me dije a mí mismo ‘de ninguna manera voy a matar a este tipo". Eso es lo divertido de la televisión y lo que me encanta, lo que da miedo, pero también es emocionante al mismo tiempo es que tienes suficiente tiempo”, explicó.

Finalmente, Vince Gilligan se animó a arriesgar si la serie hubiera sido un éxito de estrenarse en 2023. “No estoy muy seguro. Realmente creo que todo tiene su momento perfecto. Y la tristeza de la creatividad y de hacer esto para ganarse la vida es que sé que hay programas y películas que nunca verán la luz del día en todo el mundo”, explicó.

“No sé si Breaking Bad habría estallado si saliera ahora. Así que el tiempo realmente lo es todo. Y el tiempo es eso, solo suerte. Me encantaría atribuirme el mérito de todo el éxito de Breaking Bad, pero mucho de eso estaba fuera de mi control”, cerró.