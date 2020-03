Oriana Sabatini y Paulo Dybala tienen coronavirus: "Dimos positivo, pero nos encontramos en perfecto estado"

En plena pandemia de coronavirus y siendo Italia uno de los países más afectados por la enfermedad, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, que residen en Turín, comunicaron que contrajeron el virus.

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió el futbolista de la Juventus en Twitter.

"Yo tenía síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza y tenía cansancio constante. Mi respiración había cambiando mucho", dijo Oriana. G-plus

Mirando a cámara y mostrando que se encuentra en cuarentena y en recuperación, la actriz y cantante expresó: "Hace un tiempo estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué hace un mes y medio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas, ni esté dando vuelta información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que ya lo sabe. Hace 2 días nos hicimos el test con mi novio, y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivo. Estamos bien, sino no estaría haciendo este video, así".

Luego detalló los síntomas que la pusieron en alerta: "Yo tenía síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza y tenía cansancio constante. Yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, pero había notado que mi respiración había cambiando mucho, y no para bien. Hoy ya bajaron los síntomas. Sigo con esa sensación de cansancio, pero no estoy mal como antes. Estoy bien en planos generales".

Antes de cerrar su mensaje, Sabatini le mandó un mensaje a los argentinos, pidiendo que tomen conciencia de la gravedad de la problemática y se queden en sus casas. "Nosotros estamos informados. Italia es uno de los países más afectados del mundo en este momento. En Argentina está mi familia, mis amigas, y constantemente veo noticias de gente que se está yendo de vacaciones. No se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería en un país como Argentina que mucha gente se contagie al mismo tiempo, que sean un quilombo los hospitales y que la gente se tenga que morir, no por la mortalidad del virus, si no porque no den a basto en los hospitales o no haya material. Quédense en sus casa, hagan la cuarentena".

(Noticia en desarrollo)