Nazarena Vélez le pidió disculpas a More Rial por haber dicho que quiso quitarse la vida y ella reaccionó: "Lo que dijiste me dolió en el corazón"

Sin ocultar el dolor que le causó a Morena Rial escuchar a Nazarena Vélez decir que quiso quitarse la vida, la joven y la panelista de LAM mantuvieron un profundo ida y vuelta al aire donde confesaron sus sentimientos.

Así fue la charla entre Morena y Nazarena en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América:

Morena: -Yo la escuché a Nazarena decir que yo había intentado suicidarme.

Nazarena: -Perdoname, preciosa, por eso. No tendría que haberlo dicho.

Más sobre este tema "Ella tuvo intentos de suicidio": Nazarena Vélez habló de la delicada pelea de Morena Rial con Jorge

M: -Lo vi y me dolió una banda, en el corazón, porque tampoco me quise suicidar. Fue un llamado de atención, no fue un intento de suicidio. Fue por un problema con el pelot… este (por Jorge Rial).

N: -Lo sé. Perdóname. Yo había entendido que fue así. En ese momento nos separamos con Morena. Esos llamados de atención no porque me vuelvo loca. Yo venía de una cosa así (Fabián Rodríguez, quien fue su esposo con quien tuvo a su pequeño Thiago, se quitó la vida en 2014) y dije ‘no, no porque me vuelvo loca’. Le pasaba algo a la nena y me sentía responsable. Dije ‘si esto es un llamado de atención, yo no quiero seguir hablando con vos, More porque a mí me hace mal de verdad’. Yo me preocupé y fui corriendo al departamento de ella. Salí volando y fui a verla.

M: -Vamos a contar la verdad. A Nazarena la manda mi papá a mi departamento.

N: -No, yo fui porque me asusté. A tu papá me lo paso por el cu…, no me importa. Yo te quiero, me asusté muchísimo y venía traumadísima con lo de Fabián, y me sentía hasta responsable de que me mandes una foto así y yo me quede en mi casa rascándome, ni loca. Después Jorge me llamó, claro.

Más sobre este tema Morena Rial, muy cruel con su padre: "Si le tiene que dar otro infarto, que le agarre"

M: -Ahí, mi papá la llama a Nazarena y le pide que yo suba una historia a las redes contradiciendo todo lo que yo había dicho sobre su persona. Y yo lo tuve que hacer. Estaba en contra, porque todo lo que digo es con pruebas y no hablo por hablar.

Línea de prevención del suicidio. Tel: 135 (línea gratuita) (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 desde todo el país

Más sobre este tema Mariana Brey cuestionó la arremetida de Morena Rial contra Jorge tras el infarto: "Estuvo entre la vida y la muerte"

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE LOLY ANTONIALE A LUIS VENTURA TRAS LOS DICHOS DE MORE RIAL

Luego del fuerte descargo que hizo More Rial en A la tarde en la que, entre otras cosas, reveló la fuerte discusión que mantuvo su papá, Jorge, y Mariana “la Niña Loly” Antoniale (cuando eran pareja) que habría desembocado en el despido de Luis Ventura de Intrusos, la expareja del conductor rompió el silencio.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, mostraron el mensaje que Loly le hizo llegar al panelista. “Lo único que te quiero decir es que jamás dije ni insinué nada en contra tuyo. Es lamentable que estén diciendo eso y dios no quiera que lo creas”, leyó la presentadora al aire.

Tras escuchar esto, Morena tomó la palabra: “Esa es la visión que tiene cada persona que le tiene un cierto miedo o respeto; pero cuando vos convivís, ya le perdés ese respeto o miedo”, lanzó filosa.

Más sobre este tema El letal posteo de Morena Rial contra su papá Jorge tras su fuerte descargo en TV: "Espero que no intenten internarme"

Y cerró, en referencia a la causa que habría obligado a Mariana irse del país para comenzar una nueva carrera en el exterior: “Por eso a ella después se le cerraron las puertas de todos lados. Pero en el momento en el que ella vivía en la casa, las cosas eran distintas y ella manejaba la situación”.