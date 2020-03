Coco Sily sobre Alberto Fernández: "No me da notas, pero me parece la persona idónea para este momento"

Después de 72 horas, y con más de 1000 personas arrestadas por infringir la cuarentena, las medidas tomadas por la Argentina para frenar la ola de contagios por coronavirus parecen estar dando sus primeros resultados: las calles están desiertas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que este rápido y audaz accionar puede comprarle mucho tiempo al país hasta que salga una vacuna contra la enfermedad.

En este marco, muchos políticos, intelectuales y artistas se han manifestado muy contentos con la premura con la que ha actuado el arco político, como fue el caso de Coco Sily, que este domingo expresó su parecer en Almorzando con Mirtha Legrand, frente a la conductora Juan Viale.

"A mí me encanta escucharlo a Alberto. No soy "albertista", e incluso estoy un poco enojado con él porque no ha querido salir en el programa (radial Código Sily) nunca; y me dio bronca eso. Pero hoy, escucharlo a Alberto me resulta absolutamente tranquilizador. Me parece como si fuese la persona ideal para este momento. Esa es mi sensación. Lo noté un poco cansado el último día, eso sí", dijo Coco, que acotó que para él, el presidente "no para".

"Es verdad, e incluso ese día se acostó tardísimo porque estuvo contestando mensajes de Twitter hasta las 2 de la mañana", agregó la periodista María O´Donnell.

Por su parte, el Doctor Pedro Cahn calificó al mandatario como "alguien que escucha". "Con (el Doctor) Gustavo (Lopardo) estuvimos varias veces con el gabinete interministerial, con la presencia de (jefe de Gabinete de Miistros) Santiago Cafiero y Alberto Fernández. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en la primera reunión que fuimos, Alberto Fernández me dijo: 'Nosotros vamos a tomar las decisiones políticas, ustedes nos dicen lo que tenemos que hacer'. Y tomaba nota de las cosas que decíamos, y cuando cerró la reunión, nos dijo: 'Me llevo tarea para casa, cosas que tengo que hacer'", cerró.