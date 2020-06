Charly García, internado: "Se le hizo un hisopado y, en principio, se descartó Covid-19"

En medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena, Charly García fue internado de urgencia en una clínica porteña por un elevado cuadro febril y dolores corporales.

"Charly García entró a la guardia de clínicas con algunos síntomas como fiebre y dolores pélvicos. Se hizo un tratamiento para bajar la fiebre y aliviar los dolores. Está de buen ánimo. En principio, se descartó Covid-19. Se le hizo un hisopado en virtud de sus síntomas y no dio positivo de Covid-19. Investigan otras posibles patologías, como una posible infección urinaria. Esto no implica que no le hagan un nuevo hisopado", informó Guillermo Lobo en TN.

Luego, el periodista agregó: "Además, se le hizo una serie de análisis clínicos. Los resultados van a estar a partir de las 18 horas".