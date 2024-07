A 21 días de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), su mamá, María, se quebró en llanto al rememorar qué le gustaba hacer al nene cuando todavía estaban juntos.

“Él no estaba acostumbrado a estar adentro, él siempre salía a jugar afuera, él ahora no tiene su toallita (de apego) ni su ventilador, eso me duele mucho”, lamentó la señora, en diálogo con TN, antes de quebrarse en llanto.

A Loan le gusta hacer música.

Además, su familia contó que al pequeño le gusta bailar, andar en bicicleta y hacer música con un bandoneón de juguete. También, estar afuera, en el campo, simulando que trabajaba como lo hace su padre.

LA MAMÁ DE LOAN SE QUEBRÓ AL RECORDAR SU RUTINA CON SU HIJO

María contó cómo era su rutina con Loan.

“Él tiene su cama al lado de la mía. Cuando se levanta el papá, Loan viene conmigo, nos quedamos hasta las 8 de la mañana ahí, hasta levantarnos. Él tenía una toallita chiquitita y cuando se iba a dormir me la pedía, se chupaba el dedo...”, cerró María, muy angustiada.